Daniel Fossati al Sestri Levante, finisce il prestito in granata

L’US Città di Pontedera comunica la fine del prestito di Daniel Fossati arrivato nell’estate dal Genoa.

L’attaccante classe 2003 proseguirà la propria carriera al Sestri Levante.

In questa prima metà di stagione in maglia granata Daniel ha collezionato 18 presenze (14 in campionato e 4 in Coppa Italia Serie C), per un totale di 585′, mettendo a segno 2 reti, entrambe nelle sfide di Coppa contro Novara e Virtus Entella.

“A Daniel va il ringraziamento della società granata per l’impegno e la professionalità, oltre ad un grande in bocca al lupo per il suo futuro”, scrive la squadra sui social ufficiali.