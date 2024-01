Lucchese-Padova 1-0: Yeboah illumina la semifinale di Coppa Italia di Serie C

Nella calda atmosfera del “Porta Elisa”, la Lucchese ha ottenuto una vittoria importante nella semifinale di andata contro il Padova, imponendosi con il punteggio di 1-0.

Un successo costruito sulla determinazione e la lucidità della squadra rossonera che ha capitalizzato al massimo la rete di Yeboah nel primo tempo.

La partita

Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese, ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori, ma la sua squadra si è presentata in campo con una prestazione attenta e ben organizzata. Il modulo 3-4-3 ha bloccato efficacemente le corsie esterne, costringendo gli avversari a una manovra prevedibile.

La partita ha visto i padroni di casa gestire con attenzione ogni fase del gioco, dimostrando una capacità notevole nella lettura dei momenti chiave. Dall’altra parte, il Padova ha faticato con un possesso palla poco efficace e una manovra involuta, arricchita da imprecisioni e errori.

La prima fiammata della Lucchese è arrivata al 27′, quando Rizzo Pinna ha servito Yeboah, il cui destro è stato deviato in angolo da Zanellati. Il gol decisivo è maturato poco dopo, con Yeboah che ha capitalizzato un cross preciso di Visconti. Il Padova ha provato a reagire, ma non è riuscito a creare occasioni concrete.

Nel secondo tempo, la Lucchese ha continuato a disegnare trame interessanti, mentre il Padova ha faticato a trovare spazi e a rendersi pericoloso. Nonostante alcuni cambi operati da Vincenzo Torrente, la squadra veneta è rimasta piatta e incapace di insidiare la difesa avversaria.

La reazione biancoscudata non è arrivata, e la Lucchese avrebbe potuto raddoppiare al 57′ con Rizzo Pinna, ma Zanellati ha sventato il pericolo. Nel finale, i cambi del Padova hanno portato un lieve miglioramento, ma non sufficiente per evitare la sconfitta.

La gara si è conclusa con un solo gol di scarto, importante ma tutto resta aperto per il ritorno. La squadra toscana ha dimostrato solidità e determinazione, mentre al Padova sarà richiesta una reazione nella sfida di ritorno, programmata per il 28 febbraio all’Euganeo. Ma la Pantera vorrà ruggire ancora.

GLI HIGHLIGHTS DI SKY

LUCCHESE – PADOVA 1-0

LUCCHESE: Coletta; Fazzi, Gucher, Benassai (dal 46′ Tiritiello); Alagna (dal 78′ Quirini), Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Russo (dal 76′ Guadagni), Yeboah (dal 77′ Magnaghi), RizzoPinna (dal 63′ Djibril). All,: Gorgone