Ospedale Lotti di Pontedera, la Befana con i granata e la Lega Pro

Ieri mattina, in occasione dell’Epifania, una delegazione dirigenziale e calcistica dell’US Città di Pontedera ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ ospedale “Lotti” di Pontedera, portando in dono regali e cercando di offrire un momento di serenità e leggerezza ai piccoli pazienti.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla società che ha visto la speciale partecipazione del presidente della Lega Pro Matteo Marani e dell’addetto stampa Paolo Nacarlo, oltre al direttore del “Lotti” Luca Nardi, al direttore della Pediatria Giovanni Suriano e al coordinatore infermieristico Monica Guarguagli. Per la squadra presenti i calciatori Cristian Cerretti e Leonardo Uva.