Fiorentina al Castellani, Dario Nardella: “Opzione realistica”

In una dichiarazione rilasciata ieri, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è espresso favorevolmente sull’ipotesi di spostare le partite della Fiorentina al Castellani di Empoli durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. A riportarlo è la Nazione.

La proposta da tempo ha suscitato un dibattito acceso, alimentato sia dalle necessità pratiche della Fiorentina che dalla complessa situazione politica in vista delle elezioni del 2024. Il Sindaco Nardella ha dichiarato: “È un’opzione realistica che va vista in piena sintonia con le istituzioni: dalla Regione all’amministrazione comunale alle società di calcio interessate. Ho sempre sostenuto che le soluzioni si trovano solo se tutti fanno la loro parte, perché la straordinaria opportunità storica di rifare i lavori al Franchi e di avere uno stadio nuovo non ce l’ha nessun’altra città italiana.”

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di celebrare il centenario della Fiorentina nel 2026 in un nuovo impianto, considerandolo un obiettivo ambizioso per la città. Tuttavia, ha anche riconosciuto l’impegno necessario per ridurre al minimo i disagi per la squadra e i tifosi durante il periodo di ristrutturazione. “Firenze è una città che ha sempre abbracciato le grandi sfide e dovrà affrontare anche questa con orgoglio”, ha concluso Nardella.

La proposta di giocare a Empoli durante i lavori di ristrutturazione è stata lanciata da tempo tra mille distinguo, ma allo stesso tempo ha sollevato dinieghi e interrogativi riguardo alla logistica e alle implicazioni politiche. La situazione è ulteriormente complicata dalla campagna elettorale del 2024, con la situazione empolese che potrebbe vedere queste questioni trasformarsi in uno strumento politico per le amministrative di giugno.

La città, la Regione, e le società di calcio coinvolte dovranno lavorare insieme per trovare la migliore soluzione che concili le esigenze della Fiorentina con gli interessi della città e della sua comunità di tifosi.

Il fatto che la Toscana non disponga di stadi adeguati rimane il problema di fondo irrisolvibile a breve se non pensando a impianti già pronti (il solo Castellani risponde a questa necessità, ndr). Resta da vedere come si evolverà questa proposta, e se Firenze sarà in grado di affrontare questa nuova sfida con successo.