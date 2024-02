Juve Next Gen e Lucchese: pari che vale un punto

Domenica sera sul campo per Juve Next Gen e Lucchese: le due squadre hanno dato vita a un incontro avvincente che si è concluso con un pareggio, un risultato che ha un sapore di parziale soddisfazione per entrambe le compagini.

La Lucchese ha iniziato la partita con una marcia in più, mostrando un’aggressività fin dai primi minuti. Gli ospiti hanno minacciato più volte la porta difesa da Daffara, con Magnaghi e Disanto che si sono resi protagonisti nelle fasi iniziali. La determinazione della Lucchese è stata presto premiata al 16′, quando Cangianiello ha freddato Daffara con un preciso destro, portando in vantaggio la sua squadra.

Il primo tempo ha visto la Lucchese ancora protagonista, con Rizzo Pinna che ha cercato la rete con un tiro di sinistro, ma Daffara ha dimostrato sicurezza nella parata. La Juventus ha avuto la sua occasione nel finale del primo tempo, con Turicchia che ha cercato la via del gol con un colpo di testa al 42′, ma senza successo.

La ripresa ha portato una svolta nell’atteggiamento della Juve Next Gen, che ha reagito con determinazione. Al 50′, il neo-entrato Anghelé ha pareggiato i conti con un magnifico gol sotto l’incrocio, riportando la parità nel punteggio. Nonostante il gol subìto, la Lucchese non si è lasciata abbattere e ha continuato a minacciare la porta avversaria.

Daffara si è rivelato il protagonista della serata al 70′, compiendo un vero miracolo su un tentativo di Quirini. Magnaghi, quattro minuti prima, aveva provato a segnare, ma il suo destro alto non ha trovato la porta. Nel finale, al minuto 80, è ancora la Lucchese a mettere in difficoltà la difesa avversaria, con un tiro di Rizzo Pinna che ha richiesto un intervento decisivo da parte di Daffara, salvando così il risultato.

