Empoli da batticuore, controsorpasso all’ultimo respiro: 3-2 al Torino

Nella concitazione più totale dei minuti di recupero l’Empoli riesce a strappare una vittoria rocambolesca al Torino, riaccendendo le speranze di salvezza e mandando in visibilio i tifosi azzurri presenti al Castellani.

Una partita che ha visto ribaltamenti di fronte, gol spettacolari e un finale da cardiopalma.

La cronaca della partita racconta di una gara intensa fin dai primi minuti, con il Torino che si rende pericoloso con un Sanabria scatenato ma impreciso sotto porta. Ma è l’Empoli a passare in vantaggio al 6′ con Cambiaghi, che con un destro micidiale dal limite dell’area batte Milinkovic-Savic, portando i padroni di casa sull’1-0.

Il Torino non ci sta e sfiora il pareggio con un colpo di testa di Zapata, ma è nella ripresa che l’ex Atalanta trova il gol del pareggio al 60′, siglando la sua doppietta personale. Tuttavia, l’Empoli non molla e trova il nuovo vantaggio al 74′ con Cancellieri, che mette a segno un poderoso diagonale mancino. La partita sembra destinata a finire 2-1 per l’Empoli, ma il Torino non demorde e trova il gol del pareggio al 91′ ancora con Zapata, che firma così una tripletta personale. Tuttavia, quando sembra che la partita sia destinata a terminare in parità, arriva il colpo di scena finale: Niang, ex giocatore granata, trova il gol decisivo al 94′, regalando così i tre punti all’Empoli.

Gli highlights

Una vittoria fondamentale per gli uomini di Nicola, che riescono a distanziare Sassuolo e Frosinone in classifica e a guadagnare posizioni preziose nella lotta per la salvezza. D’altro canto, il Torino di Juric perde un’occasione importante in ottica europea, rimanendo al nono posto in classifica.

In definitiva, una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi per la sua intensità e per il colpo di teatro finale, che ha regalato all’Empoli una vittoria preziosa e carica di emozioni.

[articolo aggiornato il 7 aprile, 6:00 am]