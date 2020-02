Berretti: Robur Siena-Carrarese 2-2

Pareggio interno per la Berretti bianconera contro la Carrarese. In rete per i ragazzi di mister Argilli Arigò e Borgognoni. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Petrucci, Gambassi (32’st Rimedio), Seazzu (15’st Sestini), Abazi, Gabbrielli (23’st Busini), Hoxhaj, Chiti, Ceesay, Mazzei (15’st Cioni), Discepolo, Arigò (32’st Borgognoni). All. Argilli. A disp. Posarelli, Del Grosso, Polacchi.

CARRARESE: Gallina, Benassi, Della Pinna, Manzo, Bianchi, Orlandi (26’st Ugoloni), Shehn (19’pt Dell’Amico L.), Biaschi (23’st Scaletti), Petriccioni, Dell’Amico G. (12’st Bigini), Smecca. All. Ficagna. A disp. Pinna, Canderello, Piacentini.

Arbitro: Labruna di Pontedera. Assistenti: Crassi di Arezzo e Luzi di Valdarno.

Marcatori: 3’pt Petriccioni, 19’pt Smecca, 34’pt Arigò, 40’st Borgognoni.

Ammoniti: Abazi, Benassi.

