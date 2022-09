SDT – Carrarese, Gorelli: “In campo con convinzione e grinta”

Un gol e prestazioni importanti in difesa. Matteo Gorelli è uno dei volti nuovi della stagione in casa giallo blu per il San Donato Tavarnelle ma allo stesso tempo una piacevole conferma, molto cercata da mister Lamberto Magrini.

La squadra scenderà in campo domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 18 allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi per la sfida infrasettimanale con la Carrarese.

Con il roccioso difensore parliamo nel pre-gara di questa importante sfida

“Troveremo di fronte una squadra forte e difficile da affrontare. E’ stata costruita per obiettivi importanti e la vittoria maturata sul campo del Cesena lo dimostra. Siamo in un vero tour de force, con 3 partite da affrontare in una settimana. Dovremmo essere bravi e attenti in ogni aspetto e recuperare allo stesso tempo. Ai miei compagni chiedo di scendere in campo con convinzione e con le nostre certezze. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo lavorato bene in questi giorni. Non sono stupito da questa partenza della squadra, c’è grande entusiasmo”