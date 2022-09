Torres – San Donato Tavarnelle – LIVE

Seconda giornata di campionato di Lega Pro per il San Donato Tavarnelle.

La squadra di mister Lamberto Magrini affronta la Torres allo stadio ‘Vanni Sanna’ di Sassari.

Pronti a raccontarvi minuto per minuto con aggiornamenti testuali questi 90 minuti in terra.

FORMAZIONI

Asd Torres: Salvato, Lombardo, Girgi, Dametto, Antonelli, Lora, Suciu, Gianola, Lisa, Ruocco, Diakite. A disposizione: Garau, Heinz, Ferrante, Pinna Riccardo, Sanat, Masala, Tesio, Bonovolonta, Pinna Samuele, Campagna, Liviero, Teyou, Carboni

San Donato Tavarnelle: Cardelli, Alessio, Nunziatini, Gorelli, Russo, Galligani, Sepe, Bovolon, Noccioli, Brenna, Montini. A disposizione: Biagini, Ciurli, Calamai, Marzierli, Carcani, Regoli, Borghi, Siniega, Rossi, Contipelli, Ubaldi.

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo. Assistenti: Stefano Franco di Padova, Alessandro Munerati di Rovigo e Flavio Fantozzi di Civitavecchia.

Ammoniti:

Reti:

CRONACA

1 TEMPO

1′ Si parte in questo momento allo stadio ‘Vanni Sanna’ di Sassari. Partita con grande pubblico e accoglienza fantastica del popolo sardo alla squadra del San Donato Tavarnelle

2′ Russo scambia con Galligani e calcia dal limite, Salvato neutralizza

5′ Torres in vantaggio: la difesa del San Donato Tavarnelle allontana la sfera ma Ruocco dal limite calcia al volo e segna sbloccando la partita

7′ Reazione del San Donato Tavarnelle che conquista in sequenza due calci d’angolo.

8′ Ammonito Brenna (SDT)- Antonelli (TOR)

9′ Galligani scambia con Russo, l’11 giallo blu calcia in area di rigore, la sua conclusione viene neutralizzata

11′ punizione dal limite per il San Donato Tavarnelle: Galligani con un rasoterra supera la barriera ed impegna Salvato. Nuovo corner, allontana la difesa della Torres. Ottima reazione del San Donato Tavarnelle alla rete subita in avvio

15′ Ci prova ancora Galligani, conclusione debole

20′ Nuovo corner per il San Donato Tavarnelle

21′ Ammonito Nunziatini per i giallo blu

26′ Si rivede la Torres in avanti con Gianola che impegna Cardelli con una conclusione dal limite. Bravo l’estremo difensore giallo blu a mettere in corner.

29′ Azione confusa del San Donato Tavarnelle che recupera un pallone con Russo a centrocampo. Scambio con Noccioli ma sotto misura il pallone per il 10 giallo blu è leggermente lungo per essere controllato in area di rigore.

34′ Ammonito Lisai nelle fila del Torres. Pochi istanti prima Gianola impegna Cardelli

37′ Ammonito Noccioli nelle fila del San Donato Tavarnelle

41′ Clamorosa occasione fallita dal San Donato Tavarnelle: Galligani viene servito in profondità, la sua conclusione viene neutralizzata Salvato ma sulla respinta si fionda Russo che viene fermato dalla barriera dei padroni di casa. La più ghiotta occasione per il San Donato Tavarnelle in questo primo tempo

42′ Corner per il San Donato Tavarnelle che cerca il pareggio

45′ Sono 4 i minuti di recupero

46′ Ancora giallo blu: Sepe in azione personale dribbla 3 avversari e calcia. Nuovo corner. Schema ma Russo spedisce fuori

49′ Finisce in questo istante il primo tempo. Torres – San Donato Tavarnelle 1-0 (5′ Ruocco)

2 TEMPO

46′ Ripartiti in questo istante. Stessi 22 in campo

48′ Calcio di rigore per il San Donato Tavarnelle: Alessio mette il pallone nel mezzo, tocco di un difensore. Dal dischetto si presenta Russo che segna pareggia

50′ Ci prova Galligani dalla distanza, pallone alto.

55′ Primi cambi nelle fila del San Donato Tavarnelle: fuori Brenna dentro Siniega, poi esce Noccioli dentro Marzierli.

59′ Fuori Giri, dentro Liviero nella fila della Torres

64′ ANCORA RUSSO: la rimonta il San Donato Tavarnelle. Splendida ripartenza con Galligani che serve Russo. In area di rigore il tocco del 10 giallo blu condanna la Torres

68′ Fuori Nunziatini per Regoli. Fuori Sepe per Rossi nel San Donato Tavarnelle.

70′ Ammonito Marzierli

72′ Ancora un giallo per l’attaccante Marzierli che viene espulso dall’arbitro. Una decisione forse avventata. Il San Donato Tavarnelle resta in dieci uomini

74′ Entrato Sanat per Gianola. Dentro Campagna per Heinz nella fila della Torres

76′ Forcing della Torres, Cardelli mostruoso devia in corner una conclusione ravvicinata

78′ Calcio di rigore per la Torres. Alessio viene ammonito, dopo aver trattenuto Ruocco. Dal dischetto si presenta Suciu ma Cardelli neutralizza il penalty!

83′ Dentro Bonavolontà per Diakite nelle fila della Torres. Il San Donato Tavarnelle toglie Russo e mette Contipelli per rafforzare la linea difensiva

85′ Angolo per la Torres che preme ancora

90′ Nuovo corner per i sardi. Saranno 6 i minuti di recupero

93′ Forcing della Torres, il San Donato Tavarnelle si difende

97′ I primi 3 punti della nostra stagione sono in terra sarda, finisce 1-2