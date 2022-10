Fermana – San Donato Tavarnelle: 1-1

Nona giornata di campionato in Lega Pro. Allo stadio ‘Bruno Recchioni’ di Fermo va in scena la partita fra la Fermana e il San Donato Tavarnelle.

Risultato finale: 1-1

IL TABELLINO

Fermana

Nardi, Eleuteri, Graziano (78′ Graziano), Scorza, Bunino, Fischnaller, Pinzi, Carosso (57′ Spedalieri), Misuraca (17′ De Nuzzo), Parodi, Pellizzarri (78′ Tulissi). A disposizione di mister Stefano Protti: Borghetto, Luciani, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Nannelli, Gkertsos, Ronci.

San Donato Tavarnelle

Rossi M., Ciurli, Nunziatini (33′ Calamai), Gorelli (62′ Brenna), Galligani (74′ Montini), Regoli, Sepe (74′ Carcani), Siniega, Bovolon, Contipelli, Ubaldi (62′ Marzierli). A disposizione di mister Lamberto Magrini: Cardelli, Borghi, Noccioli, Rossi D., Gjana, Viviani, Lozza.

Reti: 8′ Ubaldi (SDT), 27′ Fischnaller (FER)

Ammoniti: Ubaldi (SDT), Sepe (SDT), Scorza (FER), Ciurli (SDT), Contipelli (SDT), Brenna (SDT)

Espulsi: Ciurli (69′) per somma di ammonizioni, 76′ Contipelli per somma di ammonizioni, Magrini per proteste al 93′

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Andrea Pasqualetto di Aprilia.

Quarto ufficiale: Federico Batini di Foligno

LA CRONACA

1′ Partiti a Fermo

5′ Punizione di Bovolon, colpo di testa di Gorelli, neutralizza la difesa dei locali

6′ Ripartenza della Fermana, ci prova Fischnaller, ottima la risposta di Rossi

8′ UBALDI GOLLL….. raccoglie un cross dalla destra e con una conclusione sotto la traversa porta il San Donato Tavarnelle in vantaggio!!!

11′ Ancora giallo blu in attacco con Sepe e Galligani, quest’ultimo viene murato al limite dell’area di rigore

13′ primo corner della partita, a favore del San Donato Tavarnelle

14′ Calcio d’angolo, stavolta per la Fermana

17′ Fuori Misuraca dentro De Nuzzo nella Fermana

18′ Destro di Bovolon: Galligani a sinistra sfonda, tocco per Regoli che allungare per il centrocampista giallo blu che calcia fuori da ottima posizione

19′ Ammonito Ubaldi, fallo per gioco pericoloso

23′ Contipelli ottimo recupero difensivo per allontanare il pallone in calcio d’angolo. Bunino sul corner, fra le braccia di Rossi ben posizionato

27′ PAREGGIO della FERMANA con Fischnaller che calcia con violenza e trova il gol del pari

29′ Ammonito Sepe (SDT)

33′ Fuori Nunziatini, dentro Calamai (SDT)

35′ Tiro cross di Ubaldi, non arriva per poco Galligani sotto misura a depositare in rete

36′ Gioco fermo, in tribuna c’è un tifoso che richiede aiuto

39′ Dopo 3 minuti di interruzione si riprende

45′ Recupero in corso

46′ Giallo per Scorza nelle fila della Fermana

48′ Azione insistita del San Donato Tavarnelle che non riesce a sfondare

49′ Finisce in parità il primo tempo: 1-1

SECONDO TEMPO

45′ Si riparte dallo stadio ‘Bruno Recchioni’ di Fermo

46′ Corner per la Fermana, che ne colleziona subito 2

49′ Sono 3 I corner in 4 minuti per la Fermana

52′ Calcio d’angolo per il San Donato Tavarnelle che ora torna in avanti

55′ Ancora corner per la squadra di Magrini, stacca Gorelli, pallone alto

57′ Dentro Spedalieri per Carosso (FER)

60′ Rossi esce e abbranca la sfera per il San Donato Tavarnelle

62′ Fuori Gorelli dentro Brenna per il San Donato Tavarnelle. Fuori anche Ubaldi, dentro Marzierli

63′ Ammonito Ciurli (SDT)

69′ Doppio giallo per Ciurli che adesso lascia la sua squadra in 10. Fallo su Fischnaller e San Donato Tavarnelle con l’uomo in meno

74′ Fuori Sepe per Carcani, dentro Montini per Galligani (SDT)

76′ Ammonito Contipelli (SDT)

78′ Dentro Tulissi e Romeo, fuori Pellizzari e Graziano (FER)

84′ Corner per la Fermana

86′ Bovolon caparbio riconquista la sfera e un calcio di punizione che fa respirare i suoi compagni

87′ Ancora calcio d’angolo per la Fermana

90′ Sono 3′ i minuti di recupero

91′ Calcio d’angolo per la Fermana, Scorza calcia e Rossi devia nuovamente in corner

92′ Ammonito Brenna (SDT)

93′ Espulso Contipelli per somma di ammonizioni (SDT)

94′ Espulso anche mister Lamberto Magrini (SDT) per proteste

95′ Finisce 1-1, San Donato Tavarnelle torna a smuovere la classifica