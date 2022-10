Pregara con l’Alessandria, Rossi: “E’ il momento di rialzarci”

Classe 2003, in prestito dall’Empoli e la prima esperienza con i ‘grandi’. Per lui numerose presenze da titolare e una voglia matta di crescere con i colori del San Donato Tavarnelle.

Alessio Rossi è concentrato come tutti i suoi compagni di squadra sulla partita di domenica 16 ottobre allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi contro l’Alessandria alle ore 14.30.

Biglietti in vendita e bus a disposizione, ecco le info bit.ly/3EAaqkM

“Questa squadra è composta da un gruppo di persone straordinarie dove integrarsi e prendere contatto con tale realtà non ha impiegato molto tempo. Questa per me è una esperienza straordinaria perchè mi permette di cimentarmi nel calcio professionistico e dare un contributo, assieme ai compagni di squadra, a questa causa. Domenica sarà una partita molto importante perchè vogliamo e dobbiamo rialzarci. I punti in palio sono molto importanti e ci stiamo preparando al massimo”.