Siena – San Donato Tavarnelle: LIVE

Va in scena la undicesima giornata di campionato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena.

Il San Donato Tavarnelle affronta in trasferta il Siena.

FORMAZIONI

Siena

Lanni, Favalli, Disanto, Buglio, Paloschi, Crescenzi, Meli, Collodel, Silvestri, Leone, Franco. A disposizione di mister Nico Lelli: Manni, Farcas, Riccardi, Belloni, Frediani, Castorani, Rizzitelli, Bianchi, De Sanctis, Picchi.

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Nunziatini, Galligani, Borghi, Sepe, Siniega, Bovolon, Brenna, Montini, Contipelli, Ubaldi. A disposizione di mister Lamberto Magrini: Rossi M., Ciurli, Calamai, Mascia, Marzierli, Russo, Carcani, Regoli, Noccioli, Rossi, Gjana, Viviani, Lozza.

Arbitro Abdoulaye Diop sezione di Treviglio

1° assistente: Marco Croce, sezione di Nocera Inferiore

2° assistente: Mario Chichi, sezione di Palermo

Quarto ufficiale: Stefano Giordano, sezione di Grosseto

CRONACA

1 TEMPO

2′ Angolo per il Siena

4′ Gol del Siena: Disanto porta in vantaggio i bianconeri, dopo una azione insistita dal limite dell’area di rigore, la sua conclusione si spegne in fondo al sacco

8′ Preme il Siena, nuovo corner per i locali

9′ Primo giallo della partita, Brenna finisce sul taccuino dell’arbitro

10′ Si vedono i giallo blu in avanti con Galligani, la squadra di Magrini conquista un calcio di punizione da posizione interessante

11′ Primo calcio d’angolo per il San Donato Tavarnelle

16′ I giallo blu di Magrini adesso sembrano aver preso coraggio

19′ Ancora corner per i giallo blu

24′ Clamorosa occasione per il San Donato Tavarnelle, cross di Borghi, Nunziatini di testa va a un soffio dal gol. Pallone sopra la traversa di un soffio

30′ Si rivede il Siena in attacco che conquista un calcio d’angolo

35′ Bovolon magistrale conclusione, Lanni mette in angolo

36′ Ubaldi di testa chiama ancora al miracolo Lanni, nuovo calcio d’angolo

38′ Ammonito Borghi (SDT)

42′ Sepe scambia con Galligani, la retroguardia del Siena ferma l’attacco giallo blu

45′ + 1′ di recupero

SECONDO TEMPO

46′ Si riparte dall’1-0 per i locali

50′ Calcio d’angolo per i giallo blu che sono ripartiti determinati

55′ Punizione per il San Donato Tavarnelle, torre di Borghi in area di rigore, non arriva nessuno pet il tocco sotto misura.

56′ Dentro Russo, Ciurli e Marzierli per Sepe, Contipelli e Ubaldi (SDT)

58′ Ammonito Siniega, punizione dal limite per il Siena

60′ Sulla punizione Disanto per il Siena scheggia la traversa

65′ Calcio d’angolo per i giallo blu

69′ Rosso per Siniega che ferma Disanto in area di rigore, penalty per il Siena. San Donato Tavarnelle con l’uomo in meno

70′ Raddoppio del Siena, rigore di Disanto

71′ Fuori Galligani, dentro Regoli

73′ Ammonito Regoli

75′ Conclusione improvvisa di Russo, pallone fuori di un soffio

80′ Punizione del Siena dal limite, Belloni trova la rete del 3-0

83′ Fuori Borghi, dentro Rossi D. (SDT)

90′ + 4 di recupero

94′ Termina 3-0 a favore del Siena la trasferta all’Artemio Franchi