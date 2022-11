Comunicato ufficiale: esonerato Lamberto Magrini

Il San Donato Tavarnelle comunica di aver sollevato Lamberto Magrini dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Il San Donato Tavarnelle ringrazia Lamberto Magrini per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Magrini paga anche l’inesperienza della società in questa categoria. L’incarico di allenatore della prima squadra viene temporaneamente assunto dal vice, Daniele Buzzegoli, il quale, già nella giornata di martedì 15 novembre, condurrà l’allenamento, in vista dell’impegno casalingo con la Virtus Entella di domenica 20 novembre alle ore 17.30 contro la Virtus Entella allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi