Olbia – San Donato Tavarnelle

Va in scena la 13esima giornata di campionato allo stadio ‘Bruno Nespoli’ di Olbia.

Il San Donato Tavarnelle scende in campo in terra sarda contro i padroni di casa dell’Olbia.

Diretta testuale a disposizione per i tifosi giallo blu che dalla Toscana seguono la squadra.

FORMAZIONI

Olbia

Gelmi, Brignani, Bellodi, Emerson, Fabbri, Incerti, Minala, Biancu, Travaglini, Ragatzu, Contini. A disposizione: Di Giorgio, Van Der Want, Renault, Gabrieli, Finocchi, La Rosa, Occhioni, Sanna, Konig, Babbi, Boganini. Allenatore: Roberto Occhiuzzi

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Siniega, Brenna, Contipelli, Calamai, Nunziatini, Borghi, Montini, Russo, Ubaldi, Galligani. A disposizione: Rossi M., Ciurli, Alessio, Gorelli, Carcani, Regoli, Rossi A., Mascia, Marzierli, Noccioli, Gjana. Allenatore: Lamberto Magrini

Direzione di gara: Alfredo Iannello di Messina – Davida Merciai di Rimini, Matteo Cardona di Catania, Valerio Bocchini di Roma

DIRETTA TESTUALE

1 TEMPO’

1′ Si parte al ‘Nespoli’ di Olbia. Ci prova subito Minala per i locali, ma la sua conclusione finisce alta

4′ UBALDI porta in vantaggio il San Donato Tavarnelle: Nunziatini a centrocampo colpisce di testa per Ubaldi che scarta il portiere e deposita in rete.

7′ RAGATZU pareggia subito i conti per l’Olbia con un tocco morbido in area di rigore.

10′ Ripartenza del San Donato Tavarnelle con Russo che prova a superare Gelmi fuori dai pali con un pallonetto dalla distanza, sfera alta

15′ Ancora giallo blu in avanti, con Russo e Galligani, i giallo blu conquistano metri per affacciarsi in attacco

16′ Capovolgimento dall’altra parte, sulla corsia di sinistra, con Ragaztu che riceve un pallone importante in area di rigore, ma la sua conclusione finisce lontana dallo specchio della porta difesa da Cardelli

17′ Buon lavoro di Calamai per Russo che prova a calciare dalla distanza, pallone alto sopra la traversa

18′ Ennesima ripartenza del San Donato Tavarnelle con Russo che serve Galligani, quest’ultimo calcia di potenza ma Gelmi respinge. Importante occasione per i giallo blu

28′ Sempre 1-1, l’Olbia mantiene stabilmente il possesso palla

29′ Ragaztu murato al limite dai difensori giallo blu

32′ Russo conquista un calcio di punizione a ridosso della lunetta dell’area di rigore. Sul punto di battuta Galligani ma è CALAMAI a calciare: il San Donato Tavarnelle si riporta in vantaggio per 2-1 con una splendida bordata del centrocampista giallo blu

40′ Si rivede l’Olbia in avanti con Ragaztu che coglie un traversone con la testa, pallone fuori

44′ L’Olbia in avanti sul finale di primo tempo con un calcio di punizione, il gioco si ferma però perchè c’è a terra Brenna per un colpo alla testa che si rialza dopo essere stato soccorso.

44′ Ammonito Fabbri (OLBIA)

45′ + 2′ minuti di recupero, finisce 1-2 a favore del San Donato Tavarnelle il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Si riparte al ‘Bruno Nespoli’ di Olbia con i giallo blu avanti 2-1

53′ Olbia in attacco, cerca di far pressione sul San Donato Tavarnelle che si difende con ordine

56′ Gioco fermo, c’è a terra un giocatore dell’Olbia, toccano involontariamente duro da Ubaldi. Si tratta di Travaglini

58′ Ammonito Borghi (SDT)

59′ Punizione di Ragaztu dal limite dell’area di rigore, pallone alto

63′ Fuori Borghi dentro Rossi A. (SDT). Entra Marzierli per Ubaldi (SDT)

64′ Fuori Incerti, dentro Babbi. Fuori Fabbri, dentro Renault (OLBIA)

69′ L’Olbia prova a stare maggiormente nella trequarti del San Donato Tavarnelle che prova con le ripartenze a far male ai padroni di casa

75′ Angolo per l’Olbia, Bellodi stacca di testa, il pallone scivola sul fondo

75′ Fuori Minala, dentro La Rosa (OLBIA). Fuori Emerson, dentro Konig (OLBIA)

76′ Esce Russo, dentro Ciurli (SDT). Fuori Montini, dentro Carcani (SDT)

81′ Ammonito Travaglini (OLBIA)

82′ Angolo per l’Olbia, Bianco calcia dal limite, brivido per i giallo blu. Pallone alto sopra la traversa di un soffio

83′ Marzierli imbeccato da Galligani salta il portiere, posizione defilata per l’attaccante giallo blu che mette la sfera nel mezzo. Si salva l’Olbia

87′ Esce Galligani, dentro Noccioli (SDT). Fuori Travaglini, dentro Boganini (OLBIA)

88′ Nuovo angolo per l’Olbia, Boganini appena entrato pareggia per l’Olbia: 2-2

90′ Ci prova Marzierli dalla distanza, pallone fuori

90′ Sono 5 i minuti di recupero

91′ Espulsi Contini nell’Olbia e Contipelli nel San Donato Tavarnelle. I due si sono pizzicati

93′ Ammonito Rossi A. (SDT)

95′ Finisce 2-2 allo stadio ‘Bruno Nespoli’ di Olbia