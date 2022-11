San Donato Tavarnelle – Aquila Montevarchi

E’ la 16esima giornata di campionato quella che va in scena allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi e che vede scendere il San Donato Tavarnelle in campo alle ore 21 contro l’Aquila Montevarchi.

FORMAZIONI

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Siniega, Gorelli, Brenna, Alessio, Bovolon, Borghi, Nunziatini, Russo, Ubaldi, Galligani. A disposizione di mister Daniele Buzzegoli: Rossi M., Ciurli, Montini, Carcani, Contipelli, Sepe, Rossi A., Gjana, Noccioli, Contipelli, Marzierli, Gerardini

Aquila Montevarchi

Giusti, Tozzuolo, Gennari, Bertola, Italeng, Jallow, Manè, Nador, Saporiti, Giordani, Bassano. A disposizione di mister Roberto Malotti: Mazzini, Boccadamo, Cerasani, Lischi, Alagna, Fiumanò, Marcucci, Pietra

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria. Primo assistente: Davide Rignanese di Rimini. Secondo assistente: Nidaa Haader di Ravenna. Quarto ufficiale: Mario Picardi di Viareggio

Ammoniti: 35′ Gorelli (SDT)

Espulsioni:

Angoli: SDT: AQ: 8

Reti: 9′ Ubaldi (SDT), 40′ Jallow (AQ), 64′ Russo (SDT), 93′ Noccioli (SDT)

LIVE TESTUALE

1° TEMPO

4′ subito Ubaldi addomestica un pallone interessante in area di rigore ma la sua conclusione finisce alta

9′ GOL DEL SAN DONATO TAVARNELLE: Ubaldi dal limite scarica un rasoterra imprendibile e porta in vantaggio i giallo blu

20′ Combinazione Nunziatini – Galligani, il primo riceve il pallone in area e calcia a colpo sicuro, bravo Giusti a deviare

21′ Ancora Galligani a sinistra, scarico per Bovolon, conclusione dal limite dell’area di rigore a filo erba, ma finisce fuori

26′ Si vede l’Aquila Montevarchi con una conclusione di Nador sugli sviluppi di un calcio d’angolo che si spegne sul fondo

35′ Ammonito Gorelli (SDT)

40′ GOL DELL’AQUILA MONTEVARCHI: Jallow in area di rigore calcia, palla sul palo e poi entra in porta

45′ + 2′ di recupero: il primo tempo finisce 1-1

2° TEMPO

46′ Si riparte al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi dal risultato di parità

46′ Subito occasione giallo blu, Russo va via a sinistra, la mette nel mezzo per Ubaldi che si allunga ma non riesce a trovare sotto misura il tocco vincente

55′ Equilibrio e molti errori da entrambe le parti in questa fase

58′ Jallow corre e fa correre, conclusione violenta, Cardelli devia in angolo

59′ Ammonito Jallow (AQ)

62′ Cross di Siniega che si trasforma in un tiro, Giusti mette in angolo

64′ GOL DEL SAN DONATO TAVARNELLE CON FEDERICO RUSSO: duetto con Galligani e il destro del 10 giallo blu riporta in vantaggio la squadra di Buzzegoli

66′ Fuori Bassano e Giordani, dentro Lischi e Alagna (AQ)

69′ Ammonito Nunziatini (SDT)

70′ Fuori Galligani e Alessio, dentro Noccioli e Carcani (SDT)

75′ Si entra negli ultimi 15 minuti di gioco

80′ Ammoniti Ubaldi (SDT) e Italeng (AQ)

83′ Fuori Saporiti, dentro Marcucci (AQ)

86′ Fuori Nunziatini, dentro Sepe (SDT)

93′ GOL DI NOCCIOLI, pallonetto in uscita a Giusti.

94′: FINISCE 3-1 per il San Donato Tavarnelle