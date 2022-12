Cesena – San Donato Tavarnelle, sala stampa con Buzzegoli

Al termine di Cesena – San Donato Tavarnelle, mister Daniele Buzzegoli, in sala stampa ha commentato la prova della sua squadra

“Questa squadra poteva portare qualcosa a casa. Non possiamo permetterci di regalare 15 minuti come accaduto nel primo tempo. Dispiace, perchè probabilmente poi abbiamo speso tanto e abbiamo pagato la stanchezza di partite come Gubbio e Aquila Montevarchi. I nostri giovani si stanno ambientando sempre di più in questo campionato e si sono confrontati in uno stadio di categorie superiori. Hanno dimostrato di essere all’altezza e la cosa che più mi rende contento è stata la voglia della squadra di crederci e provare a stare sul campo. Sotto di 2 reti poteva finire in goleada e così non è stato. Abbiamo provato a pareggiare ma non ci siamo riusciti. Ci siamo comportati molto bene in fase di possesso e una volta che la squadra si è liberata del fardello psicologico di uno stadio simile la reazione si è vista”