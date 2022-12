Cesena – San Donato Tavarnelle

Va in scena allo stadio ‘Orogel Dino Manuzzi’ di Cesena la 17esima giornata di campionato alle ore 17.30 con i padroni di casa del Cesena.

Il San Donato Tavarnelle mette a disposizione dei propri tifosi una diretta testuale con le azioni salienti.

La partita è visibile sulla piattaforma Eleven Sports e su Sky (diretta gol)

FORMAZIONI

Cesena

Tozzo, Mercadante, Bumbu, Saber, Ferrante, Ciofi, Adamo, Corazza, Prestia, De Rose, Calderoni. A disposizione: Minelli, Lewis, Kontek, Coccolo, Zecca, Chiarello, Celiento, Shpendi, Pieraccini, Brambilla, Francesconi, Lepri. Allenatore: Domenico Toscano

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Russo, Galligani, Carcani, Borghi, Bovolon, Rossi A., Brenna, Montini, Contipelli, Ubaldi. A disposizione: Rossi A., Biagini, Ciurli, Alessio, Gorelli, Mascia, Marzierli, Siniega, Gerardini, Noccioli, Gjana, Viviani. Allenatore: Daniele Buzzegoli

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo. Primo assistente: Francesco Romano di Isernia. Secondo assistente: Cristiano Pelosi di Ercolano. Quarto ufficiale: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto

Reti: 6′ Corazza (CES), 10′ Adamo (CES), 46′ Ubaldi (SDT), 64′ Corazza (CES), 67′ Russo (SDT)

Risultato finale: 3-2

Ammoniti: Bumbu (CES)

Espulsioni: Bumbu (80′ per somma di ammonizioni)

LIVE

1 TEMPO

1′ Cornice di pubblico imponente allo stadio ‘Orologel Dino Manuzzi’ di Cesena. Pioggia e freddo accompagnano un impianto molto carico ed avvolgente per questa sfida

3′ Primo angolo della partita. E’ per i locali

6′ GOL DEL CESENA, crossa dalla destra. Corazza di testa raccoglie e porta in vantaggio i padroni di casa. 1-0

10′ GOL DEL CESENA. Raddoppio dei locali con Adamo, il quale imbeccato dalle retrovie con un diagonale trova la rete del 2-0

14′ Si vede il San Donato Tavarnelle in avanti con Russo, il suo tiro viene murato

15′ Nuovo angolo per il Cesena

22′ Attaccano i locali che si mantengono in attacco

26′ Punizione per il San Donato Tavarnelle, Russo calcia e trova Ubaldi che richiede soccorso per una testata. Il 34 giallo blu rientra poi regolarmente in campo

33′ Mischia in area di rigore giallo blu, Ferrante prova una mezza rovesciata. Pallone alto

36′ Esce per infortunio De Rose, dentro Francesconi (CESENA)

38′ Occasione Cesena, Bumbu di testa, pallone a lato di un soffio

42′ Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, locali sempre in vantaggio per 2-0

44′ Ammonito Bumbu (CES)

45 + 4′ di recupero

48′ Tiro di Russo, palla fuori. Finisce il primo tempo

2 TEMPO

46′ Sostituzione nelle fila del San Donato Tavarnelle. Esce Brenna, dentro Gorelli

47′ GOOOLLL del San Donato Tavarnelle. Rossi calcia dal limite, Ubaldi devia e trova la rete che riapre la partita: 2-1

53′ Tiro di Galligani, pallone alto

56′ Ottima azione giallo blu. Galligani fa scorrere per Carcani, pallone arriva a Russo che dal limite calcia alto. Ottimo inizio da parte del San Donato Tavarnelle

57′ Corner per il Cesena

64′ GOL DEL CESENA Corazza riceve dal limite. Scatta sul filo del fuorigioco e trova la rete del 3-1

67′ GOL DI RUSSO per il San Donato Tavarnelle. Conclusione potente in area di rigore e la partita si riapre immediatamente: 3-2

68′ Sostituzioni fra le fila del San Donato Tavarnelle. Esce Galligani, dentro Noccioli. Fuori Montini, dentro Alessio

72′ Fuori Adamo, dentro Zecca. Dentro Brambilla, fuori Saber (CES)

75′ Tiro di Russo, pallone alto

75′ Esce Rossi, dentro Ciurli. Entra Marzierli, dentro Ubaldi (SDT)

77′ Ammonito Tozzo (CES) per perdita di tempo

80′ CESENA IN 10: Gorelli viene fermato a centrocampo da Bumbu. Il 6 bianco nero già ammonito viene espulso per somma di ammonizioni dall’arbitro

83′ Tiro di Russo, si distende Tozzo che salva sulla linea

84′ Fuori Corazza, dentro Chiarello (CES)

85′ Tiro di Francesconi, angolo per il Cesena. Brambilla di testa, pallone alto

88′ Noccioli al volo, calcio d’angolo per il San Donato Tavarnelle

90′ Sono 5′ i minuti di recupero

91′ Si inserisce Carcani che calcia dal limite, il suo rasoterra si spegne sul fondo

95′ Finisce 3-2 per il Cesena