San Donato Tavarnelle – Imolese

E’ il giorno della 18esima giornata di campionato per la Lega Pro. Allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi va in scena il San Donato Tavarnelle che affronta l’Imolese alle ore 14.30 nella giornata di sabato 10 dicembre.

Le occasioni più importanti per i giallo blu si sono registrate al 15′ con Ubaldi e successivamente con Russo al 24′ e 31′ del primo tempo con conclusioni che sono state neutralizzate dalla difesa dell’Imolese. L’occasione più ghiotta del primo tempo per il San Donato Tavarnelle è al minuto 43′ quando Galligani si accentra in area di rigore e calcia alto da posizione più che favorevole. Nella ripresa al 50′ cross dalla destra per Ubaldi che di petto serve Nunziatini, il quale calcia di potenza, trovando Rossi pronto a deviare in angolo. Al 65′ ottima ripartenza dei giallo blu con Russo che penetra in area di rigore ma la sua conclusione è centrale. Al 66′ ancora ottimo intervento di Rossi che neutralizza ancora una conclusione di Russo, ben servito da Marzierli. Al 71′ si vede Marzierli che si smarca in area di rigore, piattone destro pronto per finire all’angolino ma che si spegne incredibilmente fuori per questioni di centimetri. Al 75′ ancora un piazzato di Galligani che sulla linea si salva e mette il pallone in calcio d’angolo. Finisce 0-0 dopo 5′ minuti di recupero.

FORMAZIONI

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Nunziatini (77′ Calamai), Gorelli, Russo, Galligani (89′ Gerardini), Carcani, Borghi (77′ Noccioli), Siniega Bovolon, Montini (65′ Ciurli), Ubaldi (65′ Marzierli). A disposizione: Rossi M, Biagini, Mascia, Regoli, Rossi, Brenna, Contipelli, Gjana. Allenatore: Daniele Buzzegoli

Imolese

Rossi, Zagnoni, Serpe, Faggi (76′ Agyemang), De Feo (58′ Annan), De Vito, Zanini, Fonseca (58′ Pagliuca), Cerretti, Stipejovic (76′ Attys), Bensaja (68′ Zanon). A disposizione: Adorni, Fort, Rocchi, Milani, Castellato, Macario, Scelleri. Allenatore: Giuseppe Anastasi

Ammoniti: 36′ Bensaja (IM), 38′ De Vito (IM), 46′ Serpe (IM), 50′ Montini (SDT), 83′ Pagliuca (IM)

Recupero: 3′ (primo tempo), 5′ (secondo tempo)

Risultato finale: 0-0