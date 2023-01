Il San Donato Tavarnelle comunica di aver acquisito le prestazioni del centrocampista classe 1988, Tommaso Bianchi.

La carriera

Il giocatore proviene dal Siena, si sta allenando con la squadra ed è a disposizione per la partita di domani, domenica 15 gennaio, alle ore 14.30 con la Carrarese allo stadio dei Marmi di Carrara.

Il giocatore ha militato in Italia e in Inghilterra, giocando a cavallo fra la serie B e la serie C: Piacenza, Chievo Verona, Sassuolo, Modena, Leeds, Ascoli, Novara e Siena