DAZN, Milan-Juve con Heroes Culture tra McKennie & Weah

In occasione del tanto atteso big match tra Milan e Juventus, in programma per stasera – domenica 22 – alle 20:45 e trasmesso in esclusiva su DAZN con i commenti di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, DAZN ha preparato una sorpresa per gli appassionati di calcio. Sul celebre canale sportivo è disponibile uno speciale DAZN Heroes dedicato al format “Culture” che ha come protagonisti i centrocampisti bianconeri Weston McKennie e Timothy Weah.

Una Conversazione Speciale su Cultura e Passioni: “Culture McKennie e Weah” offre ai due giocatori statunitensi l’opportunità di condividere il loro legame con gli Stati Uniti, la loro cultura, le passioni personali e il profondo attaccamento al calcio. In un’atmosfera informale, i due giocatori si sfidano in una partita di bowling mentre si raccontano.

Weah: Un Amore per la Musica e il Calcio: Timothy Weah, figlio dell’ex calciatore e presidente liberiano George Weah, rivela il suo passatempo preferito nel tempo libero: scrivere canzoni insieme al suo migliore amico produttore. In un momento di sincerità, Weah racconta delle difficoltà che ha avuto da bambino nel cercare di spiegare cos’era il calcio agli amici. Spesso era più semplice dire che suo padre era un “atleta professionista.” Il giovane centrocampista newyorkese condivide anche la sua passione per cambiare ruolo in campo, una pratica che trova divertente, e lancia un appello ai tifosi, invitandoli ad aspettarsi grandi cose dalla squadra USA alla FIFA World Cup 2026, quando la Nazionale a stelle e strisce giocherà in casa.

McKennie: Tra Germania, Rap e Camaraderie: Weston McKennie racconta la sua infanzia in Germania e il momento in cui ha visto una palla da calcio per la prima volta. Parla della sua passione per il rap e della canzone registrata insieme ai compagni di squadra Leao e Kean. Inoltre, sottolinea il grande spirito di unità della Nazionale americana, definendola la squadra più coesa con cui abbia mai giocato. Nel corso dell’intervista, condivide un aneddoto coinvolgente su un’amicizia speciale con Christian Pulisic, che risale ai tempi in cui avevano solo 13 anni. Nel 2017, nonostante giocassero per squadre avversarie, hanno festeggiato insieme il Thanksgiving, sorprendendo i tifosi con la loro profonda amicizia.

Un’Intervista Speciale: Questo speciale DAZN Heroes offre un’incantevole finestra sull’aspetto più personale e culturale di due talentuosi giocatori di calcio. Un’opportunità unica per i tifosi di conoscere meglio le vite e le passioni dei giocatori al di fuori del campo.