Coppa Italia Frecciarossa fino al 2027, rinnovato l’accordo con Trenitalia

L’assemblea della Lega Serie A ha rinnovato la sponsorizzazione della Coppa Italia di calcio maschile con Trenitalia per altri tre anni. Fino alla stagione 2026/2027, quindi la manifestazione porterà il nome di Coppa Italia Frecciarossa .

L’accordo è nato nella stagione 2021/2022. Questo rinnovo conferma, ancora una volta, quanto il Gruppo FS sia vicino al mondo dello sport italiano. Solo nell’ultimo periodo sono diverse le collaborazioni con questo settore. Frecciarossa è, infatti, treno ufficiale della Nazionale italiana di Rugby che sta partecipando allo storico torneo Guinness Sei Nazioni. Così come è title sponsor della Final Eight 2024 della Lega Basket Serie A ed è partner della nazionale italiana di atletica leggera che disputerá i prossimi Europei di Roma a giugno 2024. Queste solo per citarne alcune delle tante e più recenti sinergie.