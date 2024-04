Lega Serie A in campo con Legambiente per difendere la natura e il mare

Chi gioca per il futuro, vince sempre. #Tifalanatura. La Lega Serie A scende in campo insieme a Legambiente per difendere la natura e il mare minacciati dall`inquinamento.

L’ambiente e il mare Mediterraneo sono sempre più soffocati dall’inquinamento. Oltre 900 i rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Un dato preoccupante per un mare che è uno degli hotspot mondiali di biodiversità. A sottolinearlo è Legambiente che da oltre 40 anni è in prima linea per la difesa dell’ambiente e del mare con azioni e vertenze territoriali, campagne di sensibilizzazione e call to action, convinta che insieme si possa fare la differenza, perché chi gioca per il futuro, vince sempre.

Un messaggio raccolto anche dalla Lega Serie A che durante la 34ª Giornata di Campionato scende in campo proprio a sostegno della campagna 5X1000 di Legambiente “Difendi l’ambiente con il tuo 5X1000. La tua firma cambia tanto” tra i cui temi c’è anche la difesa del mare. L’invito è quello di donare il proprio 5X1000 a Legambiente, perché con un piccolo gesto, si potrà fare molto per la natura e per sostenere i tanti volontari in azione. In particolare, Legambiente in questi oltre 40 anni d`età con i suoi numerosi volontari si è data molto da fare: diecimila i campioni di acqua di mare monitorati dal 1986 con il laboratorio mobile di Goletta Verde, la storica imbarcazione che ogni estate naviga lungo le coste della Penisola, migliaia le attività di volontariato messe in campo in questi anni con ben otto milioni di cittadini che hanno partecipato alle pulizie organizzate dal 1994 con Puliamo il mondo anche lungo spiagge e sponde dei fiumi. Salvate ben 100 tartarughe Caretta caretta nel 2023. Messi a dimora migliaia di alberi. Azioni rese possibili, non solo grazie alla determinazione dei tanti volontari, ma anche grazie a chi ha deciso di devolvere il suo 5X1000 per difendere insieme e concretamente l’ambiente.

In occasione delle partite della 34ª Giornata di Serie A TIM, in programma dal 26 al 29 aprile, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani andrà in onda una grafica dedicata: “# TifaLaNatura. Chi gioca per il futuro, vince sempre – Vai su Legambiente.it/5×1000″.

“La collaborazione tra Legambiente e la Lega Serie A porta in primo piano nel mondo sportivo e negli stadi la strategicità dei temi ambientali per il nostro futuro. # TifaLaNatura è un messaggio chiaro per dire che la voce, e l’impegno di ciascuno di noi è importante. Devolvere Il 5×1000 a Legambiente è un’azione a costo zero che contribuisce al tempo stesso a proteggere il verde del nostro paese, a piantare nuovi alberi, a contrastare la crisi climatica, a salvare le specie in pericolo, a liberare la natura e il mare dai rifiuti abbandonati. Un’emergenza quest’ultima, quella del marine litter, su cui da anni Legambiente è fortemente impegnata e mantiene alta l’attenzione con le sue campagne e attività di monitoraggio e di volontariato convinti che anche i cittadini, oltre alle istituzioni, possano e debbano fare la loro parte”.