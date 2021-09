Amazon Prime Video Channels, in diretta la serie B su Helbiz Live

La novità nelle prossime settimane.





Helbiz Media annuncia un nuovo accordo con Amazon per l‘Italia, che garantisce la distribuzione del canale Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels, con tutti i contenuti disponibili, tra cui il Campionato italiano della Serie B.

Amazon Prime Video Channels

Nelle prossime settimane Helbiz Live sarà disponibile e ottoscrivibile su Amazon Prime Video Channels. Gli appassionati del Campionato della Serie B potranno facilmente abbonarsi ad Helbiz Live tramite Prime Video Channels e seguire in diretta e in differita tutte le partite della regular season e dei playoff/playout (fino a 390 partite), per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Tutta l’offerta di Helbiz Live sarà disponibile ed acquistabile su tutti i device e le TV dove l’app di Amazon Prime Video è presente.

PROVA AMAZON PRIME GRATIS