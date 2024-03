In Nazionale 62 giocatori dalla Serie B, il record è del Pisa

Talenti italiani e stranieri che alzano la qualità del torneo. Questa una fotografia della B stando alle convocazioni, ben 61, che hanno coinvolto giocatori della Serie BKT che questa settimana gireranno il mondo con le proprie nazionali. Sarebbero stati 62 se Kofler all’ultimo non fosse rientrato dal ritiro dell’Under 19 di Corradi causa influenza.

17 convocati vestiranno l’azzurro, Undici i ragazzi nell’Under 20 di Bollini, cinque quelli chiamati da Nunziata e infine Francesco Plaia con l’Under 18 di Franceschini. Nell’Under 20 in particolare si può parlare di ‘blocco Ternana’ con quattro giocatori (Amatucci, Di Stefano, Faticanti e Raimondo). Proprio gli umbri sono al secondo posto in un’ipotetica classifica di quantità, insieme al Parma, con sette convocati, superati solo dal Pisa che ne ‘perde’ otto.

In quattro domani sera saranno poi impegnati nei playoff di qualificazione a Euro 2024. Tre di loro sono ‘veneziani’; Pohjanpalo e Joronen nella Finlandia (che affronta il Galles) ed Ellertsson nell’Islanda contro Israele. Il quarto gioca sempre con la nazionale islandese, milita nel Pisa ed è Hermannsson.

Come riporta Tuttosport nell’edizione di oggi c’è anche una curiosità in questo turno di nazionali: il difensore del Parma Osorio affronterà con il suo Venezuela la nazionale italiana a Fort Lauderdale.

Source legab.it