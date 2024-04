Lega B al fianco di “DonatoriNati”

Salute e solidarietà. Temi sempre cari alla Lega B che, per la 14esima giornata di ritorno della Serie BKT, intende veicolare insieme all’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato (ADVPS DonatoriNati).

In occasione del prossimo turno, il “Campionato degli Italiani”, sfruttando l’incredibile forza aggregante che lo sport rappresenta, soprattutto fra i più giovani, scende in campo con una serie di attività, fra cui grafiche led dedicate e contenuti social, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tema della donazione come impegno civile e sociale.

“La tutela della salute costituisce uno dei valori centrali che caratterizza la nostra lega – evidenza il presidente della Lega B Mauro Balata – e le campagne che promuoviamo durante il campionato. La sinergia con ADVPS DonatoriNati, per la quale desidero ringraziare il Presidente Nazionale Claudio Saltari, i vertici della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, ha in sé importanti implicazioni di carattere sociale e di prevenzione: insieme intendiamo espandere ulteriormente la platea di donatori per offrire maggiori opportunità e speranze ai soggetti in stato di necessità, un’ulteriore dimostrazione della grande vicinanza delle Istituzioni nei confronti dei cittadini”.

“Ringrazio di cuore il presidente Mauro Balata per l’occasione straordinaria permessa ai DonatoriNati di poter lanciare l’appello al dono dai campi dello sport più amato dagli italiani – così il Presidente Claudio Saltari –. Per i DonatoriNati avvicinare i più giovani alla donazione del sangue significa allontanarli da stili di vita pericolosi, perché solidarietà e legalità sono le due facce della stessa medaglia”.

L’Associazione – Costituita nel 2003 su iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato e ampliata nel 2018 grazie all’unione coi Vigili del Fuoco, è l’unica associazione di polizia con protocollo istituzionale il cui scopo è promuovere la cultura della donazione del sangue come comportamento etico per dare nuovi orizzonti ai soggetti leucemici, talassemici, trapiantati, ustionati e a tutti coloro che ne hanno bisogno. ADVPS DonatoriNati vanta prestigiose partnership, per esempio con l’AIL e fondazione Gimema, risultando presente sul territorio nazionale in 15 regioni per un totale di oltre 15mila iscritti.

Nel corso degli anni, l’Associazione ha dato vita a numerosi progetti dedicati alla raccolta di sangue, offrendo al contempo supporto alle strutture ospedaliere con cui collabora attraverso la donazione di strumenti medicali e le campagne di sensibilizzazione per i cittadini.