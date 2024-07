Marco Baroni a Siena per la XXXI edizione della “Briglia d’Oro”

I nomi dei professionisti e degli allenatori che saranno premiati nel corso della serata

Mancano pochi giorni all’appuntamento annuale con la ‘Briglia d’Oro’, la manifestazione calcistica senese promossa dall’AIAC, Associazione Allenatori Calcio Sezione di Siena, che si terrà lunedì 8 luglio a Siena, presso la location Le Volte di Vico Bello (Viale R. Bianchi Bandinelli, 14). Nel corso della XXXI edizione del premio calcistico, il massimo riconoscimento della serata, la Briglia d’Oro, andrà a mister Marco Baroni, allenatore della Lazio, e sarà tramesso un video saluto di Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter. Alla serata prenderà parte il Presidente dell’AIAC Nazionale Prof. Renzo Ulivieri.

Briglia d’Oro 2024: lista completa allenatori e professionisti premiati

Nel corso della serata saranno consegnati altri premi e riconoscimenti a professionisti e allenatori del territorio che si sono distinti per i loro risultati nel corso dell’ultimo campionato. Ecco, di seguito, l’elenco di tutti i premiati: Francesco Giuntini, Società Casolese, vincitore del campionato Promozione femminile; David Burresi, S. Gimignano, vincitore Campionato Juniores Provinciali. I premi speciali che saranno consegnati nel corso dell’evento sono i seguenti: U.S. Pianese, vittoria Campionato Serie D; Siena F.C., vittoria Campionato Eccellenza; Vescovado, storica promozione in Seconda categoria; Campiglia, Doblete (Campionato e Coppa) e storica promozione in Seconda categoria. Il Premio Gozzini alla carriera andrà a Maurizio Madioni. Il Microfono d’Oro sarà consegnato a Filippo Meiattini di Siena TV, per l’impegno nella divulgazione del calcio dilettantistico senese. Per il suo storico ruolo nel mondo sportivo senese sarà premiato anche Stefano Osti. Non mancheranno, inoltre, le tradizionali consegne, a cura di Sport Siena, del Ballon d’Oro, al miglior giocatore dell’annata 2023/2024 Bernardo Masini (Siena F.C.) e della Scarpa d’Oro, che andrà al capocannoniere di tutti i campionati dilettantistici Guglielmo Mignani (U.S. Pianese). Lo svolgimento della manifestazione sarà possibile anche grazie al prezioso supporto degli ormai storici sponsor della serata, tra i quali il main sponsor Stosa Cucine, con il suo presidente Maurizio Sani, e le aziende Banfi, Corsini e Fusi&Fusi.