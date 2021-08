Gatto dovrà operarsi: “Sento il Siena e i tifosi vicini, grazie a tutti”

Il centrocampista del Siena, Vincenzo Gatto, è stato sottoposto questa mattina alla risonanza magnetica, presso il Centro medico Performance, dopo il trauma distorsivo subito sabato contro la Fermana in Coppa Italia. Gli accertamenti hanno confermato il sospetto clinico della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico.

Vincenzo Gatto, subito dopo la visita medica, non ha nascosto il suo rammarico, ma anche tutta la determinazione nel guardare già al futuro: “Arrivare a Siena – ha dichiarato al sito ufficiale bianconero – è stato il giusto premio ai miei sacrifici e non fa nulla se ancora una volta la vita mi ha presentato un conto inaspettato. Mi metterò a testa bassa e passerò anche questo momento. Lo devo alla Società che mi è vicina in maniera pazzesca rispettando tutti gli accordi, lo devo al direttore Perinetti e a tutti i tifosi che mi stanno dimostrando affetto e sostegno. Voglio ringraziare i miei amici, i miei compagni di squadra, tutto lo staff del Siena. Ognuno di loro è eccezionale”.

Il presidente del Siena Armen Gazaryan, che già sabato sera aveva fatto visita negli spogliatoi a Gatto per stargli vicino e confortarlo, insieme a tutta la dirigenza bianconera rivolge al giocatore un grande in bocca al lupo per l’intervento chirurgico e per il suo rientro in campo: “Tutta la Robur è con Vincenzo. E’ un grande campione sia dentro sia fuori dal campo e sono certo che saprà superare questo difficile momento. La Società gli è vicina e lo aspetterà per vestire ancora la maglia bianconera” ha detto il presidente del Siena.

