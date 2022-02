Siena-Aquila Montevarchi, biglietti in vendita

Sono in vendita i biglietti per assistere alla seconda giornata di ritorno di serie C fra Siena e Aquila Montevarchi, in programma domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30.

Biglietto Family

Il Siena Calcio informa che anche per la partita contro l’Aquila Montevarchi sarà attivo il “Biglietto Family” che prevede l’ingresso scontato per coppie che saranno allo stadio con figli o nipoti oppure genitori single con figli. Il tagliando è acquistabile esclusivamente prenotando con una mail a ufficiostampa@acnsiena.it con le generalità della coppia o del single e dei figli o nipoti (per tutti è richiesto nome, cognome, luogo e data di nascita) e recandosi successivamente nella sede del Siena, in Banchi di Sopra 6 – entro sabato 5 febbraio alle ore 12 – per il pagamento ed il ritiro).