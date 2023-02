Robur, domani la ripresa degli allenamenti

Lunedì di riposo concesso da mister Guido Pagliuca alla squadra. I bianconeri torneranno in campo domani per iniziare gli allenamenti in vista della gara interna contro la Recanatese (sabato 25 febbraio, ore 14.30, stadio “Franchi”).

Il programma settimanale prevede singole sedute di preparazione fino a giovedì mentre venerdì è fissata la rifinitura.

Domani mattina l’attaccante Niccolò Belloni sarà sottoposto ad una visita clinica da parte dello staff sanitario. Il calciatore durante la gara contro il Rimini ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra che è subito gonfiata ed è stato necessario un drenaggio compressivo.

Paloschi inizierà un lavoro programmato di recupero per il progressivo rientro in gruppo mentre De Paoli, Buglio e Picchi seguiranno lavori personalizzati.

Il vice allenatore Nico Lelli è alle prese con una sindrome influenzale.