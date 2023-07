La complicata estate del Siena: quale futuro per il calcio cittadino?

“Il Siena sta vivendo l’estate più complicata dal 1904 ad oggi. Perché le altre volte in cui non si era iscritta non c’erano ricorsi e dal giorno dopo potevi pensare a creare una nuova società”. Così Lorenzo Mulinacci, in occasione della serata del Premio De Luca del Siena Club Enrico Chiesa, riporta sienaclubfedelissimi.it.

“Come ha dimostrato il ricorso sullo stadio, Montanari sicuramente ci porterà fino al 27 agosto, data ultima stabilita da Gravina, compromettendo sia la D che l’Eccellenza col grosso rischio di rimanere un anno senza calcio – spiega il presidente dei Fedelissimi – chiunque sia interessato a iscrivere successivamente il Siena, magari con una mediazione dell’amministrazione comunale, se vuole garantire la continuità del calcio dovrà scendere a patti con lui e con tutti quelli che lo stanno consigliando tutt’ora, che non sono di certo spariti”.

Intanto, proprio stamani, un altro membro dello staff saluta la Robur: Sandro Bencardino. Il preparatore atletico ha trovato un accordo con la Pallacanestro Reggiana.

L’interesse della famiglia Savoia

“Stiamo valutando e guardando. L’interesse per il Siena calcio c’è, ora bisogna capire come trasformarlo in realtà”. Emanuele Filiberto di Savoia esce allo scoperto, dopo aver appena rilevato il Portici, facendo salire a tre il numero di squadre di calcio della società sua società, la Casa Reale Holding. “

Fonte: Fol