ANCHE IL BOCA TIFA GROSSETO!

Vogliamo raccontarvi una storia carina che ci è successa in questi giorni. Da circa un anno Julio Gramajo, speaker e commentatore sportivo del Boca Juniors, la squadra più importante dell’Argentina (quella di Maradona, tanto per capirsi!), ha cominciato a seguirci sui nostri social mettendo “mipiace” ai post, spesso commentandoli anche. Allora lo abbiamo contattato e abbiamo scoperto che da Buenos Aires tifa Grosseto per due motivi: uno perché vorrebbe vivere a Monte Argentario, e per questo da grande appassionato di calcio ha cercato la squadra più vicina, e poi perché il 12 è il suo numero preferito e il Grosseto calcio è nato proprio nel 1912. Ma non è tutto.

Qualche giorno fa il gol di Sicurella contro il Livorno lo ha talmente entusiasmato che ha voluto farci un regalo: ci ha mandato un commento audio del gol di Sicurella, così come fa settimanalmente con i gol del Boca Juniors. Giuseppe Sicurella ha apprezzato e ha inviato a Julio un video di ringraziamento. Noi, invece, lo abbiamo montato sulle immagini del gol avvenuto all’Armando Picchi di Livorno e il risultato è quello che vi proponiamo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram.

