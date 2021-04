GROSSETO-GIANA ERMINIO 1-1

Ci pensa Galligani, alla mezz’ora della ripresa, a regalare il definitivo pareggio al Grosseto. Un punto prezioso e molto importante, che lascia a distanza la Giana e regala al Grifone un punto in più per centrare prima possibile, e matematicamente, l’obiettivo salvezza. Tra i pali esordio di Chiorra, il giovane ex Fiorentina, che con due grandi parate tiene il Grosseto a galla per centrare poi il definitivo pareggio. Bene anche il ritorno in campo di capitan Ciolli e l’impatto di Erdis Kraja, che nella ripresa dà nuovo vigore alla squadra e regala a Galligani l’assist del gol.