Serie C 20-21, i risultati della 34a giornata

Dopo un’assenza lunga tre stagioni la Ternana disputerà il prossimo campionato di Serie B.

Gli umbri guidati da Cristiano Lucarelli conquistano la matematica promozione battendo al Liberati l’Avellino col punteggio di 4-1: Falletti, Paghera, Furlan, Partipilo i marcatori del poker rossoverde. Per la Fere quello del 2021/2022 rappresenterà il torneo di cadetteria numero 28, il primo risale all’immediato dopoguerra nel 1946/1947, l’ultimo all’annata sportiva 2017/2018. Da sottolineare le statistiche dopo trentadue partite giocate nel girone C della Serie C: 25 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta, 80 gol marcati e 24 incassati.

Nel girone A della Serie C vincono sia il Como, 1-0 a Carrara, che l’Alessandria, 2-0 nel derby regionale con la Juventus U23. Fra i due club in classifica c’è un distacco di tre punti.

Nel girone B della Serie C il Padova va KO a Trieste, 1-0 per i padroni di casa, e il 3-2 del Sudtirol sul campo del Legnago…





