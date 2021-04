PISTOIESE-GROSSETO 0-1, QUASI PLAYOFF

Le imprese più belle sono quelle più difficili. Sotto di un uomo per più di un tempo, contro una Pistoiese alla ricerca disperata della salvezza, i biancorossi si difendono nel primo tempo e nella ripresa con Raimo segnano un gol d’oro che vale non solo i tre punti ma anche il quasi matematico accesso ai play off. Una gara difficile, legata all’espulsione di Russo per doppia ammonizione nel primo tempo, che la squadra di mister Magrini ha saputo comunque fare sua grazie alla voglia di non mollare mai. Domenica prossima contro l’Olbia la possibilità di giocarsi i play off.