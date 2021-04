PRIMAVERA3, PRIMA DI RITORNO CON GROSSETO-VITERBESE

Ripresa dell’agonismo per la Primavera del Grifone che dopo la sosta pasquale e il turno di stop forzato ospiterà la Viterbese per la prima gara del girone di ritorno. I laziali, vittoriosi all’andata per 2-1, sono attualmente quarti a tre punti dai biancorossi e vantano lo stesso numero di reti in attivo, mentre in difesa sono appena più vulnerabili.

Energie fisiche e mentali ricaricate fra i torellini, che hanno recuperato Sacchini ma dovranno fare a meno di Mema; confermati i 2004 Salvadori, Veronesi, Simi e Columbu.

“Ci siamo allenati – ha detto l’allenatore Mirko Pieri – abbiamo approfittato per far qualcosa in più a livello aerobico, ora aspettiamo di giocare. Quanto è cresciuto il gruppo rispetto all’andata? Se guardo l’andamento della squadra dopo la prima partita, è stato di crescita e l’obiettivo era questo: capire il livello del campionato e affrontarlo da professionisti. Abbiamo pagato caro l’esordio perché perdemmo, ma dopo valutammo le condizioni e cosa migliorare e col mio staff ci abbiamo lavorato, i ragazzi hanno risposto bene e fatto un percorso di crescita non ancora finito. E siamo più consapevoli della nostra forza”.

Lavoro mirato per i biancorossi, che stanno dimostrando grande ricettività e voglia di fare del proprio meglio. “Ci alleniamo per principi di gioco – ha continuato Pieri – cercando di migliorare per reparti. Giochiamo con difesa a 4 e pretendo che la facciano bene ma vedo, a confronto con la prima gara, di aver fatto passi in avanti. Siamo contenti, vuol dire che i giocatori ascoltano e apprendono cosa voglio io. Se mi sarei aspettato un terzo posto dietro ad Arezzo e Livorno? Forse dopo la seconda-terza partita ho capito che la squadra risponde bene, poi i risultati sono determinati da tante cose, ma se siamo lì è perché ce lo siamo meritato e conquistato. Adesso ripartiamo da terzi in classifica, quel che cambia è la consapevolezza dei propri mezzi, i ragazzi sanno che se continuano così possono togliersi delle soddisfazioni”.

Arbitrerà Raciti di Siena coadiuvato da Salvadori di Arezzo e Petrakis di Siena. Il fischio è domani alle 15 al Centro Sportivo di Roselle. La prossima gara sarà la trasferta in casa della Pistoiese, quindi il match casalingo contro la capolista Arezzo.

Il programma della 10a giornata (1a di ritorno) del girone D: Grosseto-Postoiese; Livorno-Olbia; Lucchese-Arezzo; Pontedera-Pistoiese. Riposa Carrarese.

La classifica del girone D: Arezzo 22 punti; Livorno 17; Grosseto 15; Viterbese 12; Lucchese 11; Carrarese 10; Pontedera 7; Olbia 4; Pistoiese 3.

