Nota del Club (15-04-21)

Carrarese Calcio rivolge un sentito ringraziamento al Coni Provinciale, che in una nota formale del 13 aprile (qui in allegato) ha voluto manifestare alla nostra società la propria solidarietà, esprimendo amarezza per il fatto che “una persona con alti ruoli istituzionali in ambito comunale si sia permessa di irridere” la squadra non avendo avuto comprensione dell’intenso lavoro svolto da più parti “per ridare alla città di Carrara un luogo di sport e di svago a norma e sicuro, e una casa degna alla Carrarese Calcio 1908”. Ringraziamo nuovamente il Coni Provinciale e i nostri sostenitori che ci sono vicini in questo difficile periodo sportivo: non è costume di Carrarese Calcio alimentare polemiche, tanto più verso le Istituzioni.