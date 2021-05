GROSSETO-OLBIA 2-0, E ORA PLAY OFF!

Con una rete per tempo i biancorossi battono anche l’Olbia e conquistano all’ultimo tutto l’ingresso nei play off. Quasi un miracolo, visti gli obiettivi stagionali. Di Moscati, nel primo tempo, e Galligani, nella ripresa, i due gol che chiudono tra le urla dei tifosi, presenti a sorpresa fuori dallo stadio, una giornata magica da tempo sognata. Adesso spazio ai festeggiamenti e domenica prossima, alle ore 17.30, ancora in campo contro il Lecco per i play off che assegneranno la serie B.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Kalaj, Ciolli, Campeol, Vrdoljak, Piccoli (19’ st Kraja), Sicurella (35’ st Simeoni), Cretella (19’ st Fratini), Galligani (35’ st Merola), Moscati (12’ st Scaffidi). A disposizione: Chiorra, Giannò, Gorelli, Gafà, Simeoni, Merola, Consonni, Sersanti. All. Magrini.

OLBIA: Van der want (28’ st Cabras), Lella, Giandonato (12’ st Marigosu), Altare, Cocco (19’ st Udoh), Demarcus, Biancu, Arboleda, Belloni (28’ st Pennington), Emerson, Gagliano (19’ st Doratiotto). A disposizione: Tornaghi, La Rosa, Cadili, Ragatzu. All. Canzi.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Giovanni Mittica e Dario Gregorio di Bari).

NOTE: recupero 1’ pt, 2’ st.

RETI: 14’ Moscati, 30’ st Galligani.

