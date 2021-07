AMICHEVOLE: TERNANA-GROSSETO 3-0

Si apre con un’amichevole contro la Ternana, neo promossa in serie B, la stagione del Grifone. Al Centro Coni di Tirrenia il Grosseto viene sconfitto 3-0 dai rossoverdi, imbastendo però le prime trame di gioco con i biancorossi chiamati soprattutto a prendere dimestichezza con gli schemi e le richieste di mister Magrini. Con il cantiere ancora aperto per la costruzione della rosa, il Grosseto scende in campo con Barosi tra i pali, Raimo a destra e Mazzeo, giovane classe 2002 in prova, a sinistra; centrali i soliti Ciolli e Gorelli. A centrocampo Fratini, Piccoli e Serena, con Marigosu dietro a Moscati e Scaffidi. In panchina, pronti a subentrare nel corso della gara, Antonino, Cretella, Siniega, Bagnolo, Scotto, Arras, Vrdoljak, Sicurella e i giovani Veronesi, Tiberi e Perrella aggregati alla prima squadra. Ternana in vantaggio allo scadere del primo tempo, al 45’, con la bella punizione di Falletti. Nella ripresa Magrini comincia la girandola di sostituzioni ma è la Ternana a raddoppiare, al 55’, con la rete di Peralta. Il gol del definitivo 3-0 arriva al 62’ con Vantaggiato. Domenica 1 agosto, alle ore 10.30 a Chianciano, il Grosseto affronterà la Vis Pesaro per la seconda amichevole stagionale in vista del primo impegno ufficiale del 14 agosto, nel primo turno di Coppa Italia.

