Un “in bocca a lupo” grandissimo al nostro responsabile sanitario, il dottor Edoardo Cantilena, che si appresta a volare a Tokyo al seguito della Nazionale Azzurra di ciclismo impegnata alle Olimpiadi nipponiche che oggi hanno preso il via con la cerimonia di apertura. Un premio per il nostro medico che da anni è nel giro azzurro nelle due ruote, dove si è fatto apprezzare per le qualità professionali e umane.