Due conferme importanti in casa Grifone: Emiliano Fratini e Filippo Moscati hanno rinnovato oggi, per un altro anno, il proprio contratto con l’Us Grosseto e anche per la prossima stagione vestiranno la maglia biancorossa. Dopo la grande stagione dello scorso anno due armi in più per il centrocampo e per l’attacco maremmano.

