Prima partita ufficiale della stagione e prima vittoria. Biancorossi in vantaggio con Moscati, al 22′, dopo aver dimostrato di poter gestire la partita. Il raddoppio arriva a fine primo tempo, sempre con il solito Moscati, che chiude la prima frazione di gioco con un buon margine di vantaggio. Nella ripresa si fanno vedere gli ospiti, ma il Grosseto chiude bene la propria area. Al 20’ altra occasione buona per Moscati, che sfrutta un lancio millimetrico ma non riesce a trovare la via del gol. A due minuti dalla fine il Campobasso riapre la partita, con un siluro in area di Vitali, che rianima i giocatori di Cudini. Finisce però 2-1 per il Grifone, che adesso troverà al secondo turno di Coppa Italia il Pescara.

Grosseto-Campobasso 2-1

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Fratini (35’ st Artioli), Cretella, Serena (24’ st Ghisolfi), Marigosu (14’ st Piccoli), Scaffidi (14’ st Dell’Agnello), Moscati (35’ st Salvi). A disposizione: Fallani, Salvadori, Tiberi, Piccoli, Perrella, Biancon, Bifini. All. Magrini.

CAMPOBASSO: Raccichini, Vanzan, Nacci (14’ st Pace), Menna, Dalmazzi, Emmausso (24’ st Vitali), Candellori, Giunta (35’ st Tenkorang), Liguori (14’ st Di Francesco), Fabriani, Parigi (24’ st Rossetti). A disposizione: Zamarion, Sbardella, Bontà, Martino, De Biase, Magri, Coco. All. Cudini.

RETI: 22’ e 44’ Moscati, 43’ st Vitali.

NOTE: Spettatori 550 circa.

L’articolo COPPA ITALIA: GROSSETO-CAMPOBASSO 2-1 proviene da US Grosseto 1912.