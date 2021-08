Leonardo Ubaldi è un giocatore della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Leonardo Ubaldi in prestito dal Pisa che ha sottoscritto un contratto in scadenza il 30 Giugno 2022. Il giocatore nella Stagione 2020/21 è stato in forza al Cannara (Serie D, Girone E) con 32 presenze, 15 reti e cinque assist.

Il profilo

Nato a Terni il 9 luglio 1999, è una punta centrale rapida e ben strutturata, con spiccato senso della rete. Prodotto del settore giovanile della Spal dove si è subito distinto per le attitudini del goleador, realizzando 14 reti in 36 gare nei Campionati Primavera 2015/17. Nelle fila spalline ha debuttato in Serie C nella stagione 2015/16 giocando 10 minuti nell’ultima giornata con il Tuttocuoio. Poi la sua carriera è proseguita nei campionati dilettanti: Campitello, Castelvetro e Spoleto le sue tappe prima dell’esplosione l’anno scorso con la casacca del Cannara. 61 presenze 19 reti e sette assist sono il suo bottino nelle stagioni disputate in Serie D. Lo scorso luglio è passato al Pisa firmando un pluriennale.