CARRARESE-GROSSETO 2-1, CRETELLA NON BASTA

Non basta al Grifone il bellissimo gol di Riccardo Cretella, con una dedica speciale a Gigi Ambrosio, che aveva illuso i biancorossi dopo un bellissimo primo tempo giocato contro la Carrarese. I padroni di casa tornano in campo con un piglio diverso e passano dopo pochi minuti con l’ex Galligani, mentre a un quarto d’ora dalla fine segnano con Doumbia il definitivo gol del 2-1. Prima sconfitta per il Grosseto in campionato, che sabato prossimo dovrà rifarsi in casa contro il Gubbio.

CARRARESE: Vettorel, Imperiale, Battistella, Galligani (31’ st Infantino), Energe (1’ st Doumbia), Marino, Figoli (31’ st Pasciuti), Tunjov, Kalaj, Semprini, Mazzarani (20’ st Bramante). A disposizione: Mazzini, Santochirico, Girgi, Luci, D’Auria, Bertipagani, Rota, Grassini. All. Di Natale.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro, Vrdoljak (10’ st Fratini), Cretella (40’ st Marigosu), Piccoli (10’ st Serena), Ghisolfi (10’ st De Silvestro), Arras, Moscati (20’ st Artioli). A disposizione: Fallani, Rotondo, Verduci, Salvi, Biancon, Perrella. All. Magrini.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Catani e Barberis, quarto uomo Nicolini).

RETI: 26’ Cretella, 6’ st Galligani, 34’ st Doumbia.

NOTE: Recupero 0’ pt, 3’ st.

