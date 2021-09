Serie C, risultati 4a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Proseguono a braccetto Padova e Pro Vercelli nel girone A della Serie C. I biancoscudati vincono per 2-0 sulla Triestina grazie alla reti, una per tempo, di Ceravolo e Ronaldo. Gli eusebiani hanno la meglio sull’under 23 della Juventus con i gol di Macchioni, nella prima frazione, e Rolando, nella ripresa.

Nel girone B della Serie C timbra l’allungo il Pescara. La squadra di Auteri passa per 2-1 a Montevarchi. Nulla da fare, invece, per il Siena che a Imola fa 0-0 e resta secondo, in solitaria, in classifica.

Nel girone C della Serie C, che si concluderà questa sera con il posticipo Monopoli-Avellino, proprio i biancoverdi avranno la possibilità di riprendersi la vetta della graduatoria. In caso di segno X condividendola col Bari, 2-1 a Catania al 94’, in caso di successo, invece, in solitaria.

Di seguito tutti i risultati della 4a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 4a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Mantova…





Continua a leggere su footstats.it