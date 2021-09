Ancona Matelica – Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

In occasione della gara Ancona Matelica – LUCCHESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per sabato 25 settembre ore 14:30.

I tifosi rossoneri potranno acquistare in prevendita i biglietti nella Curva Sud (settore ospiti) al prezzo di € 10,00 + ddp. + comm. serv entro le 19:00 di Venerdì 24/09/2021 sul sito : https://www.diyticket.it/events/Sport/5493/ancona-matelica-lucchese e/o presso le ricevitoria Sisal autorizzate.

–> Curva Sud – Settore Ospiti € 10+ddp. + comm.serv

Ridotto Under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti) € 7+ddp. + comm.serv

Under 10 (10 anni non compiuti) Ingresso Gratuito – inviare una richiesta su whatsapp allo 060406 o all’indirizzo assistenza@diyticket.cloud indicando i dati del minore

Info GREEN PASS: per tutti gli eventi a partire dal 6 agosto sarà necessario essere in possesso di Green Pass a partire dai 12 anni di età (avvenuta vaccinazione – di almeno una dose – contro il Covid-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti, oppure risultato tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, con esito negativo).

Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato.

Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.