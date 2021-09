COPPA ITALIA: I 22 CONVOCATI PER PESCARA-GROSSETO

Questi i 22 giocatori che mister Magrini ha convocato per la partita di domani sera, valida per il secondo turno di Coppa Italia, tra Pescara e Grosseto. La gara si giocherà alle 20.30, mentre i ragazzi, dopo la rifinitura di oggi, partiranno domani mattina per Pescara.

PORTIERE: Davide Barosi, Mattia Fallani;

DIFENSORI: Enrico Biancon, Andrea Ciolli, Alessandro Raimo, Matteo Salvi, Francesco Semeraro, Giacomo Siniega, Giuseppe Verduci, Manuel Tiberi;

CENTROCAMPISTI: Federico Artioli, Riccardo Cretella, Emiliano Fratini, Matteo Ghisolfi, Gianluca Piccoli, Filippo Serena, Mario Vrdoljak, Daniele Salvadori;

ATTACCANTI: Elio De Silvestro, Federico Marigosu, Filippo Moscati, Federico Scaffidi.

