Fabio Fondatori nuovo presidente della Holding

Si comunica che nella giornata di ieri si è tenuta l’Assemblea della Holding Arancione, la Società di imprenditori e professionisti che detiene la proprietà della US Pistoiese 1921 srl.

L’assemblea ha preso atto delle dimissioni dell’uscente Andrea Bonechi, eleggendo ad unanimità di voti Fabio Fondatori nella carica di presidente.

Fondatori ha svolto vari ruoli nella Us Pistoiese 1921, anche quello di presidente del club nel 2009/10, oltre ad aver ricoperto importanti incarichi nella Pubblica Amministrazione, primo fra tutti quello di Capo Gabinetto del Sindaco del Comune di Pistoia per dieci anni. Attualmente manager in aziende private, ha messo a disposizione della Holding e della Pistoiese la sua esperienza manageriale.

A proposito della sua elezione al vertice della Holding ha dichiarato:

“Ringrazio il presidente uscente Bonechi e la proprietà per la fiducia e l’incarico ricevuto. Per me è un onore e una responsabilità importante. Per quello che la Pistoiese rappresenta nella storia dello sport pistoiese e nel mondo del calcio professionistico. Voglio subito chiarire che il mio sarà un ruolo istituzionale di garanzia verso i soci e i possibili nuovi investitori. Spero di essere all’altezza dell’incarico e conto sull’aiuto e sul sostegno dei soci per rilanciare anche il ruolo della holding nel dialogo con le istituzioni, la tifoseria e il mondo sociale ed economico pistoiese. La holding non si occupa, né si è mai occupata, della gestione sportiva della Pistoiese ma è un gruppo di appassionati veri; persone che in questi anni hanno investito energie, idee, tempo e risorse per sostenere la Pistoiese. Nella buona e nella cattiva sorte, questo gruppo di persone non ha mai fatto mancare il suo sostegno agli arancioni. Personalmente mi metto a disposizione con umiltà, passione e buona volontà. Ci vuole anche una certa dose di coraggio e di incoscienza per farlo in questo momento ma è proprio quando ci sono le difficoltà che si vedono gli amici e questo spero di essere per la Pistoiese. Rivolgo infine una sincera richiesta di sostegno alla città e al mondo arancione per stare tutti uniti e vicini alla squadra in questa nuova esperienza in serie C. Stare nel calcio professionistico è una condizione che dobbiamo difendere tutti insieme. Senza se e senza ma”.

La Holding Arancione desidera esprimere un grande ringraziamento ad Andrea Bonechi per l’enorme e proficua opera e svolta in tanti anni con professionalità e passione e a Fabio Fondatori gli auguri di buon lavoro.

HOLDING ARANCIONE