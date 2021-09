Arrigo Sacchi, oltre il sogno

Ha rivoluzionato il calcio italiano. Ma non solo quello. Tanto che il suo gioco, ancora oggi, è portato a modello dagli allenatori dei principali club internazionali.



Da una strada che sembrava segnata, verso un futuro da imprenditore calzaturiero, alle panchine delle squadre più prestigiose e alle vette più alte a cui un allenatore potesse mai aspirare.



Da un piccolo paesino della provincia romagnola agli scenari internazionali, dove ha saputo essere protagonista.



Dalle panchine delle società sportive di provincia agli stadi dei grandi club, passando per la grande epopea del Milan e la guida della Nazionale azzurra, fino alle esperienze in terra di Spagna, al Real e all’Atletico di Madrid.



Questo libro racconta la straordinaria vita di Arrigo Sacchi, riconosciuto come il migliore allenatore della storia del calcio, che ha accettato di rivelare le sue emozioni più intime, i legami con una terra che ha sempre rappresentato…





