Sarà lo storico capitano della promozione in serie B, Gianni Di Meglio, a guidare quest’anno la formazione Under17 del Grosseto. Il tecnico, ricordato a Grosseto soprattutto per quella bellissima cavalcata che portò i maremmani a vincere il campionato di serie C, con Cuccureddu alla guida, farà parte del nuovo progetto societario che ha come primo obiettivo la crescita dei giovani e lo sviluppo del settore giovanile e della scuola calcio.

“Tornare a Grosseto dopo i bellissimi anni passati insieme – spiega Gianni Di Meglio – è una sensazione stupenda. Adesso sono qua con una nuova veste e con l’obiettivo di far crescere i giovani e portarne più possibile in prima squadra. Ai tifosi chiedo di starci vicino e di aiutarci come solo loro sanno fare”.

L’articolo GIANNI DI MEGLIO ALLA GUIDA DELL’UNDER17 proviene da US Grosseto 1912.