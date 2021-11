GROSSETO-MONTEVARCHI: CURVA NORD A 1 EURO. ECCO I BIGLIETTI

Sono già in vendita i biglietti per assistere alla partita di domenica 21 novembre, alle ore 17.30, allo stadio Zecchini di Grosseto contro il Montevarchi. I tagliandi sono acquistabili online sul circuito Ciaotickets oppure nei punti vendita Ciaotickets di Grosseto e provincia: Habanera Cafè, via Cimabue a Grosseto; Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli, Grosseto; Edicola Il Semaforo, via Parini 1, Grosseto; Tabaccheria ricevitoria Stolzi, via Roma 58, Grosseto; Edicola Dominici, viale Einaudi, Grosseto; Tabaccheria Serenella, via Matteotti, Gavorrano; Tabaccheria Conti, Bagno di Gavorrano.

Vista la grande importanza della gara, la società ha deciso di mettere in vendita i biglietti per la Curva Nord a 1 euro (più uno di prevendita) per tutti i tifosi che acquisteranno il biglietto in prevendita fino a sabato 20 novembre. La promozione non sarà valida per chi acquisterà il tagliando il giorno della partita.

Il giorno della gara l’unica biglietteria aperta sarà quella di piazza Donatello, sia per l’acquisto dei biglietti sia per il ritiro di pass e accrediti.

Sarà possibile accedere allo stadio, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.

Gli ospiti potranno acquistare i biglietti in Curva sud, adibito a settore ospiti, al costo di 12 euro, tramite il circuito online Ciaotickets o nei punti vendita Ciaotickets di Montevarchi (info su www.ciaotickets.com/puntivendita), entro le ore 19 di sabato 20 novembre.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna vip, prezzo unico, 50 euro;

Tribuna centrale intero 25 euro;

Tribuna centrale ridotto (Over60, donne) 20 euro;

Tribuna centrale ridotto (ragazzi da 14 a 18 anni) 18 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud intero 18 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud ridotto (Over60, donne) 15 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud ridotto (ragazzi da 14 a 18 anni) 13 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud “Di padre in figlio” (genitore+under14) 16 euro;

Curva Nord intero 12 euro;

Curva Nord ridotto (Over60, donne) 10 euro;

Curva Nord ridotto (ragazzi da 14 a 18 anni) 7 euro;

Curva Nord “Di padre in figlio” (genitore+under14) 10 euro;

Settore ospiti, prezzo unico, 12 euro.

Invalidi sopra il 70% e Under14: 1 euro (solo Curva nord e Tribuna laterale Nord e Sud

L’articolo GROSSETO-MONTEVARCHI: CURVA NORD A 1 EURO. ECCO I BIGLIETTI proviene da US Grosseto 1912.